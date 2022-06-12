Себастьян Феттель остался доволен шестым местом на «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Альфа Ромео» Себастьян Феттель остался доволен шестым местом на «Гран-при Азербайджана».

«Шестое место — отличный результат. Думаю, мы можем быть довольны. Мы работаем, чтобы выжимать максимум из машины, и это начинает приносить плоды.

Команда потрясающе провела пит-стоп, благодаря чему я опередил Льюиса Хэмилтона. Я был уверен, что обогнал Эстебана Окона, но мне показалось, что он продолжает бороться, поэтому я решил заехать в «карман» и потерял на этом немного времени. Если бы не этот инцидент, я бы поборолся за пятое место. В любом случае, отличный результат», — цитирует Феттеля Autosport.