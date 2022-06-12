Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:40

Себастьян Феттель остался доволен шестым местом на «Гран-при Азербайджана»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Альфа Ромео» Себастьян Феттель остался доволен шестым местом на «Гран-при Азербайджана».

«Шестое место — отличный результат. Думаю, мы можем быть довольны. Мы работаем, чтобы выжимать максимум из машины, и это начинает приносить плоды.

Команда потрясающе провела пит-стоп, благодаря чему я опередил Льюиса Хэмилтона. Я был уверен, что обогнал Эстебана Окона, но мне показалось, что он продолжает бороться, поэтому я решил заехать в «карман» и потерял на этом немного времени. Если бы не этот инцидент, я бы поборолся за пятое место. В любом случае, отличный результат», — цитирует Феттеля Autosport.

Альфа Ромео
Себастьян Феттель
0
Читайте также
Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования: это большой прецедент
Русская «Тампа-Бэй» снова в финале Кубка Стэнли. У Ничушкина и «Колорадо» вообще есть шансы на титул?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косаченко считает, что у Леклера будет шанс побороться с Ферстаппеном за чемпионство

Фернандо Алонсо: «Хорошо выступили, и я доволен седьмым местом»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости