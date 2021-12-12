Косаченко считает, что коронавирус Мазепина не повлияет на остальных гонщиков «Формулы-1»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала новость о заражении коронавирусом российского гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина.

«Коронавирус Никиты никак не скажется на остальных гонщиках. Во-первых, идет ежедневное тестирование, во-вторых, они живут достаточно закрытым миром: одна команда может и не общаться с другой в постоянном формате. Думаю, тех, кто близко общался с Мазепиным — пресс-секретаря, инженера, механика — уже протестировали. Для остальных угрозы нет. Не забудьте также, что все вакцинированы. Будем надеяться на легкое течение заболевания у Никиты. А ему пожелаем скорейшего выздоровления», — сказала Косаченко «СЭ».

В совместном заявлении «Формулы-1» и команды «Хаас» говорится, что Никита Мазепин сдал два подряд положительных теста на коронавирус, при этом симптомов заболевания у спортсмена нет. Российский пилот завершил свой дебютный сезон в «Формуле-1» досрочно.