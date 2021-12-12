Косаченко: «Было маловероятно, что Мазепин наберет очки. «Хаас» сильно отстает от остальных»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко подвела итоги первого сезона Никиты Мазепина в «Формуле-1».

«У него ничего не изменилось, Никита не набрал ни одного очка за сезон. Мы, конечно, рассчитывали, что Никита сможет пробиться в очковую зону, хотя бы потому, что сегодня ожидаем очень и очень напряженной борьбы за чемпионство, поэтому возможны контакты. Но сейчас были уже дополнительные разговоры с «Мерседесом» и «Ред Буллом», что это будет недопустимо, если вне трассы будет решаться судьба титула. Надеюсь, что мы увидим нормальную гонку.

Что касается Никиты, это было все-таки маловероятно, что он наберет очки. «Хаас» прям сильно отстает от всех остальных. Но есть надежды на следующий сезон. Во-первых, они уже прикатались, побывали на каждой трассе со своей командой. Все еще ведется работа над автомобилем на следующий сезон. Правда, не знаем, какой скачок совершат другие команды в межсезонье. Тем не менее, так часто происходит, что команда, находясь на последних местах — посмотрите на «Уильямс» — находит инженерное решение, которое в итоге приносит позитив. Этого мы всячески желаем в следующем году команде Никиты", — сказала Косаченко «СЭ».

Сегодня российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин сдал положительный тест на коронавирус. Пилот пропустит гонку в рамках «Гран-при Абу-Даби», которая станет последней в сезоне-2021.