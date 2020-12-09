Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко в беседе с «СЭ» прокомментировала инцидент с участием гонщика Никиты Мазепина.

— Все, что было необходимо сделать, Никита сделал — принес извинения. Думаю, на данном этапе этого достаточно. Слова его абсолютно откровенны, что он сделал все выводы, которые заключаются в том, что, будучи пилотом «Формулы-1», он находится под более пристальным вниманием, как СМИ, так и своих друзей-соперников, врагов в паддоке. Даже самая мизерная история может выльется в такое большое обсуждение в сообществе автоспорта, — сказала Косаченко в комменатрии «СЭ». — Все, что нужно будет еще сделать, он выполнит. У него есть мозги, есть грамотный менеджмент и родители, которые подскажут ему, как вести себя в этой ситуации.

В паддоке это просто раздувается, как и до этого много разных историй с Ферстаппеном, Грожаном, Хэмилтоном, поэтому я не вижу в этом ничего экстраординарного. Эту историю сразу же подхватили, из-за полутора секундного момента раздули так, что это самый большой кошмар, ужас и надо отнять у него все, вплоть до жизни. Нам надо думать о спортивных результатах, поэтому хочу поздравить Никиту с тем, что он завершил сезон в «Формуле — 2». Самое главное — думать о спорте, о том, что ты делаешь. Никита справится с этим давлением.

Пилот, подписавший контракт с командой «Формулы-1» «Хаас», выложил у себя в Instagram видео, в котором в шутку пристает к своей подруге, а та делает вид, что против этого и показывает спортсмену средний палец. После появления видео в сети появилась петиция с требованием разорвать контракт с Мазепиным.

(Анастасия Пастернак)