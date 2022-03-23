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Сегодня, 11:42

Магнуссен: «Болид «Хаас» не имеет никаких серьезных недостатков»

Магнуссен заявил, что болид «Хаас» не имеет никаких серьезных недостатков
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен считает, что после первого этапа «Гран-при Бахрейна» болид не показал никаких серьезных недостатков.

«Мы многому научились за этот уик-энд, но на данный момент все еще трудно сказать что-то о сильных и слабых сторонах нашей машины. За рулем не чувствуется, что у нее есть какие-то серьезные недостатки. Она сбалансированна на разных скоростях, но трудно сказать, насколько другие машины еще более сбалансированны, чем наша, или, может, у них еще лучше сцепление с трассой», — приводит слова пилота Motorsportweek.

На «Гран-при Бахрейна» Магнуссен занял пятое место и принес «Хаас» первые очки с 2020 года. Второй этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 25 по 27 марта.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/03/23/haas-car-has-no-massive-weaknesses-magnussen/
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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