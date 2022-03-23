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Сегодня, 11:47

Руководитель «Формулы-1» высказался о возможном появлении новых команд в чемпионате

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о возможном появлении новых команд в гоночной серии.

«Сейчас создать новую команду пытается не только Майкл Андретти. Возможно, о Майкле и его инициативах слышно громче всего, но у нас есть 4-5 запросов от желающих войти в состав участников «Формулы-1».
Правда, буду честен, сегодняшняя «Формула-1» с 10 командами уже выглядит достаточно целостной. Есть сложности, которые нужно будет решать, если будут добавляться новые команды. В данный момент я не думаю, что рост числа участников — самый важный элемент, над которым нам нужно работать», — приводит Sky Sports слова Доменикали.

Ранее Доменикали заявил, что в будущем «Формула-1» может увеличить число этапов в сезоне до 30.

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12571158/stefano-domenicali-f1-boss-on-potential-new-races-and-teams-in-martin-brundle-exclusive
Формула-1
Стефано Доменикали
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