Руководитель «Формулы-1» высказался о возможном появлении новых команд в чемпионате

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о возможном появлении новых команд в гоночной серии.

«Сейчас создать новую команду пытается не только Майкл Андретти. Возможно, о Майкле и его инициативах слышно громче всего, но у нас есть 4-5 запросов от желающих войти в состав участников «Формулы-1».

Правда, буду честен, сегодняшняя «Формула-1» с 10 командами уже выглядит достаточно целостной. Есть сложности, которые нужно будет решать, если будут добавляться новые команды. В данный момент я не думаю, что рост числа участников — самый важный элемент, над которым нам нужно работать», — приводит Sky Sports слова Доменикали.

Ранее Доменикали заявил, что в будущем «Формула-1» может увеличить число этапов в сезоне до 30.