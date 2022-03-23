Глава «Формулы-1» считает, что в будущем количество «Гран-при» в сезоне может увеличиться до 30

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что гоночная серия в будущем может увеличить число этапов в сезоне до 30.

«Я думаю, у нас есть потенциал дойти до 24 этапов в год. Я бы даже сказал, что есть потенциал делать по 30 гонок за сезон! Мы видим интерес к проведению гонок по всему миру. Дальше все зависит от нас: нужно найти баланс относительно того, какие этапы должны остаться в «Формуле-1», какие исторические этапы нужно сохранить.

Есть несколько промоутеров, у которых заканчиваются контракты. Возможно, некоторые из этапов, которые проводятся сейчас, потеряют свои места в календаре. Сейчас в проведении гонок заинтересован не только Лас-Вегас, но и другие крупные города. Надо найти баланс, изучить возможности. Скоро мы расскажем о нашей стратегии по развитию «Формулы-1» на новых рынках. Помимо США и Китая, я думаю, у нас есть потенциал и в Африке. Там мы видим много интереса к гонкам. Конечно, это еще одна зона, которой не хватает в географии нашего календаря», — приводит Sky Sports слова Доменикали.

Нынешнее соглашение «Формулы-1», действующее до 2025 года, позволяет проводить до 24 гонок за сезон.