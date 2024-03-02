Сайнс — о третьем месте на «Гран-при Бахрейна: «Этого все еще недостаточно»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третье место в гонке «Гран-при Бахрейна».

«Сегодня я чувствовал себя очень хорошо, старт был не очень удачным, но потом я просто хорошо управлял. По пути к подиуму я обогнал две или три машины, и то, что я не отставал от «Ред Булл», стало для меня приятным сюрпризом. Этого все еще недостаточно, но мы хотим быть там, где должны быть. Хороший шаг вперед и уверенное начало сезона.

На шинах «хард» мы чувствуем себя более комфортно, потому что они меньше перегреваются. Но это более сложные шины с точки зрения прогрева, возникали проблемы с блокировкой колес», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Первое место в гонке занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Серхио Перес.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 7 по 9 марта в Джидде (Саудовская Аравия).