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2 марта, 21:25

Перес — о «Гран-при Бахрейна»: «Довольно сложная гонка в плане работы с шинами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес оценил свое второе место в гонке «Гран-при Бахрейна». Первым стал его сокомандник Макс Ферстаппен.

«Думаю, это был максимум, которого мы могли добиться. Это была довольно сложная гонка в плане работы с шинами. Мы многое узнаем из сегодняшней гонки, и это будет важно для результатов в чемпионате. Но в целом это отличное начало сезона. У нас были некоторые проблемы с торможением двигателем и управляемостью. Но я уверен, что мы проанализируем все это сегодня вечером и сделаем выводы для следующего этапа», — приводит слова Переса Sky Sports.

Второй этап «Формулы-1» «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 7 по 9 марта в Джидде.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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