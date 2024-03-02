Перес — о «Гран-при Бахрейна»: «Довольно сложная гонка в плане работы с шинами»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес оценил свое второе место в гонке «Гран-при Бахрейна». Первым стал его сокомандник Макс Ферстаппен.

«Думаю, это был максимум, которого мы могли добиться. Это была довольно сложная гонка в плане работы с шинами. Мы многое узнаем из сегодняшней гонки, и это будет важно для результатов в чемпионате. Но в целом это отличное начало сезона. У нас были некоторые проблемы с торможением двигателем и управляемостью. Но я уверен, что мы проанализируем все это сегодня вечером и сделаем выводы для следующего этапа», — приводит слова Переса Sky Sports.

Второй этап «Формулы-1» «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 7 по 9 марта в Джидде.