Ферстаппен одержал победу на «Гран-при Бахрейна», Перес — второй, Сайнс — третий
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке первого этапа сезона-2024 «Формулы-1» — «Гран-при Бахрейна».
Голландец начал гонку с поул-позиции и сохранил лидерство до финиша. Также он проехал самый быстрый круг.
Второе место занял еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес (отставание 22,457). Третьим в гонке стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+25,110).
Четвертое место занял сокомандник Сайнса Шарль Леклер (+39,669). Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал седьмым.
Второй этап «Формулы-1» пройдет с 7 по 9 марта в Саудовской Аравии.
«Гран-при Бахрейна»
Итог гонки. Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов
2. Серхио Перес («Ред Булл») +22,457
3. Карлос Сайнс («Феррари») +25,110
4. Шарль Леклер («Феррари») +39,669
5. Джордж Расселл («Мерседес») +46,788
6. Ландо Норрис («Макларен») +48,458
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50,324
8. Оскар Пиастри («Макларен») +56,082
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.14,887
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.33,216