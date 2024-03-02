Ферстаппен одержал победу на «Гран-при Бахрейна», Перес — второй, Сайнс — третий

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке первого этапа сезона-2024 «Формулы-1» — «Гран-при Бахрейна».

Голландец начал гонку с поул-позиции и сохранил лидерство до финиша. Также он проехал самый быстрый круг.

Второе место занял еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес (отставание 22,457). Третьим в гонке стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+25,110).

Четвертое место занял сокомандник Сайнса Шарль Леклер (+39,669). Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал седьмым.

Второй этап «Формулы-1» пройдет с 7 по 9 марта в Саудовской Аравии.

«Гран-при Бахрейна»

Итог гонки. Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов

2. Серхио Перес («Ред Булл») +22,457

3. Карлос Сайнс («Феррари») +25,110

4. Шарль Леклер («Феррари») +39,669

5. Джордж Расселл («Мерседес») +46,788

6. Ландо Норрис («Макларен») +48,458

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50,324

8. Оскар Пиастри («Макларен») +56,082

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.14,887

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.33,216