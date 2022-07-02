Карлос Сайнс впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс выиграл квалификацию в рамках «Гран-при Великобритании».

Испанец впервые в карьере завоевал поул в «Формуле-1». Сайнс проводит 8-й сезон в «Королевских гонках», этап в Великобритании стал для него 150-м в гоночной серии.

Также Сайнс стал 104-м гонщиком в истории «Формулы-1», которому удалось хотя бы один раз в карьере выиграть квалификацию.

Гонка в рамках «Гран-при Великобритании» состоится завтра, 3 июля. Начало — в 17.00 (мск).