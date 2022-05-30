Карлос Сайнс подвел итоги «Гран-при Монако»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился эмоциями после гонки «Гран-при Монако», в которой занял второе место.

«Мне кажется, сегодня мы сделали что могли и действовали правильно. Мы терпеливо оставались на трассе на дождевых шинах и действовали правильно, потому что потом сразу перешли на слики.

Сегодня победы мне стоило то, что на одном круге я просто застрял за круговой машиной. Так что можете представить мое разочарование. Если бы я чисто проехал тот круг, то выиграл бы гонку. Но это «Формула-1», иногда такое случается.

Мне пришлось проехать за круговой машиной двенадцать поворотов подряд. Я потерял пару секунд, и это стоило мне победы в гонке», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Победил в гонке пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Замкнул тройку его напарник Макс Ферстаппен.