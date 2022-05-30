Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги гонки «Гран-при Монако». Он стартовал с поул-позиции, но финишировал четвертым.

«Полный провал. Победа, очевидно, была у нас в руках, мы показывали скорость, у нас все было. Я не очень понял решения команды, мне нужны объяснения. Я мало что мог сделать — меня позвали в боксы прямо перед последним поворотом, поэтому не оставалось возможности отреагировать или уточнить информацию. Безусловно, выбор оказался неверным», — приводит слова Леклера пресс-служба «Формулы-1».

Победил в гонке пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал напарник Леклера Карлос Сайнс. Замкнул тройку Макс Ферстаппен.