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Сегодня, 08:00

Леклер — о четвертом месте на «Гран-при Монако»: «Полный провал»

Леклер поделился эмоциями от гонки на «Гран-при Монако»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги гонки «Гран-при Монако». Он стартовал с поул-позиции, но финишировал четвертым.

«Полный провал. Победа, очевидно, была у нас в руках, мы показывали скорость, у нас все было. Я не очень понял решения команды, мне нужны объяснения. Я мало что мог сделать — меня позвали в боксы прямо перед последним поворотом, поэтому не оставалось возможности отреагировать или уточнить информацию. Безусловно, выбор оказался неверным», — приводит слова Леклера пресс-служба «Формулы-1».

Победил в гонке пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал напарник Леклера Карлос Сайнс. Замкнул тройку Макс Ферстаппен.

Источник: https://www.formula1.com/en/f1-live.html
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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