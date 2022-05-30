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Сегодня, 09:09

Хорнер: «Перес борется за победу в чемпионате, как и Ферстаппен»

Хорнер поделился мнением о борьбе Ферстаппена и Переса
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос об использовании командной тактики в пользу Макса Ферстаппена.

Перес стал победителем «Гран-при Монако». Ферстаппен финишировал третьим.

«Нет. Чеко борется за победу в чемпионате, как и Макс. Сейчас разница между ними составляет примерно 15 очков или около того. Это просто ничто.

Чемпионат длинный, впереди еще много гонок, а у «Феррари» очень быстрая машина. На этой трассе их машина была быстрее. Мы смогли победить их за счет отличной командой работы, взаимодействия гонщиков и командного мостика. И в ближайших гонках просто нам не будет», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

В личном зачете пилотов лидирует Ферстаппен. У него 125 очков. У Переса 110 очков и третья позиция.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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