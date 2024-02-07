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7 февраля, 14:55

Источник: Обвинения главы «Ред Булл» Хорнера не связаны с сексуальными нарушениями

Алина Савинова
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Обвинения главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера не связаны с сексуальными нарушениями в адрес сотрудника, сообщает The Sun.

Ранее появилась информация о том, что команда из Великобритании начала внутреннее расследование после обвинений со стороны одной из сотрудниц в неподобающем поведении Хорнера.

Как отмечает источник, расследование сосредоточено на обеспокоенности сотрудницы по поводу жесткого режима работы 50-летнего руководителя. Речь не идет о сексуальных нарушениях со стороны британца. По словам женщины, контролирующее поведение Хорнера привело к кризису в команде.

Хорнер занимает пост руководителя «Ред Булл» с 2005 года. По итогам прошлого сезона команда в шестой раз завоевала Кубок конструкторов.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/25768025/f1-boss-christian-horner-grilling-friday-power-struggle-claims/
Формула-1
Кристиан Хорнер
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