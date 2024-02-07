Источник: Обвинения главы «Ред Булл» Хорнера не связаны с сексуальными нарушениями

Обвинения главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера не связаны с сексуальными нарушениями в адрес сотрудника, сообщает The Sun.

Ранее появилась информация о том, что команда из Великобритании начала внутреннее расследование после обвинений со стороны одной из сотрудниц в неподобающем поведении Хорнера.

Как отмечает источник, расследование сосредоточено на обеспокоенности сотрудницы по поводу жесткого режима работы 50-летнего руководителя. Речь не идет о сексуальных нарушениях со стороны британца. По словам женщины, контролирующее поведение Хорнера привело к кризису в команде.

Хорнер занимает пост руководителя «Ред Булл» с 2005 года. По итогам прошлого сезона команда в шестой раз завоевала Кубок конструкторов.