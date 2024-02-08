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8 февраля, 07:41

Окон — о перспективе заменить Хэмилтона: «У меня всегда были прочные связи с «Мерседес»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон оценил свои шансы заменить Льюиса Хэмилтона в «Мерседес», после того как британец в 2025 году перейдет в «Феррари».

«У меня всегда были прочные связи с «Мерседес». И по факту я до сих пор остаюсь юниором «Мерседес». Так было всегда, хоть сейчас я, понятное дело, уже не юниор. Но с «Мерседес» меня до сих в определенной степени связывают контрактные обязательства. Так что посмотрим. На данный момент я полностью посвятил себя работе в «Альпин». Это мой главный приоритет», — приводит слова Окона Autosport.

1 февраля «Феррари» объявила о подписании долгосрочного контракта с 39-летний пилотом. Он присоединится к команде с сезона-2025. По информации СМИ, Хэмилтон будет зарабатывать в «Феррари» 50 миллионов евро в год.

Формула-1
Альпин
Мерседес
Эстебан Окон
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