Албон: «Переход Хэмилтона в «Феррари» напоминает трансфер Месси в «Интер Майами»

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал решение Льюиса Хэмилтона перейти из «Мерседес» в «Феррари» в 2025 году.

«Я такого не ожидал, но он молодец — думаю, он хотел перемен. Это показывает значимость Льюиса: мы видели, как поднялись в цене акции «Феррари», как в целом восприняли новость. Безусловно, для меня это стало одним из тех моментов, когда хочется ущипнуть себя — действительно ли это происходит? Напоминает трансфер Месси в «Майами». Он оставляет и открывает множество вопросов на рынке гонщиков», — приводит слова Албона Daily Mirror.

1 февраля «Феррари» объявила о подписании долгосрочного контракта с 39-летний пилотом. Он присоединится к команде с сезона-2025. По информации СМИ, Хэмилтон будет зарабатывать в «Феррари» 50 миллионов евро в год.