Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:34

Албон: «Переход Хэмилтона в «Феррари» напоминает трансфер Месси в «Интер Майами»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал решение Льюиса Хэмилтона перейти из «Мерседес» в «Феррари» в 2025 году.

«Я такого не ожидал, но он молодец — думаю, он хотел перемен. Это показывает значимость Льюиса: мы видели, как поднялись в цене акции «Феррари», как в целом восприняли новость. Безусловно, для меня это стало одним из тех моментов, когда хочется ущипнуть себя — действительно ли это происходит? Напоминает трансфер Месси в «Майами». Он оставляет и открывает множество вопросов на рынке гонщиков», — приводит слова Албона Daily Mirror.

1 февраля «Феррари» объявила о подписании долгосрочного контракта с 39-летний пилотом. Он присоединится к команде с сезона-2025. По информации СМИ, Хэмилтон будет зарабатывать в «Феррари» 50 миллионов евро в год.

Льюис Хэмилтон. Хэмилтон — о «Феррари»: «Наступил момент что-то изменить и принять новый вызов»

Формула-1
Мерседес
Феррари
Александр Албон
Льюис Хэмилтон
2
0
Читайте также
Начался судебный процесс по делу об избиении баскетболиста Шведа
Форвард ЦСКА Чалов был вызван в Москву на переговоры по контракту
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Формуле-1» изменили формат спринтерского уик-энда
Новости
RSS RSS
Все новости