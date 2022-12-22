Источник: «Феррари» презентует новый болид 14 февраля

Команда «Формулы-1» «Феррари» проведет презентацию новой машины 14 февраля 2023 года, сообщает издание Formu1a.uno.

По информации источника, презентация новой машины пройдет на трассе в Имоле, где сразу же после официального мероприятия состоится обкатка болида. Новый болид получит индекс 675.

В «Феррари» пока не подтвердили эту информацию.

Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал «Астон Мартин» — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.