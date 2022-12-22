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Сегодня, 00:46

Источник: «Феррари» презентует новый болид 14 февраля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Команда «Формулы-1» «Феррари» проведет презентацию новой машины 14 февраля 2023 года, сообщает издание Formu1a.uno.

По информации источника, презентация новой машины пройдет на трассе в Имоле, где сразу же после официального мероприятия состоится обкатка болида. Новый болид получит индекс 675.

В «Феррари» пока не подтвердили эту информацию.

Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал «Астон Мартин» — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.

Источник: https://www.formu1a.uno/ferrari-2023-675-presentazione-e-primo-filming-day-il-14-02-san-valentino/
Формула-1
Феррари
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