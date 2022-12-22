Хюлькенберг: «Если бы не я, место Шумахера в «Хаас» занял бы кто-то другой»

Пилот «Хаас» Нико Хюлькенберг прокомментировал свой переход в команду, в которой он заменил своего соотечественника Мика Шумахера.

«Мы с Миком давно не общались. На самом деле мы с ним в принципе не так часто разговаривали за все это время. К тому же Мик представляет совсем другое поколение. У нас с ним никогда не было таких отношений, как у Мика с Себастьяном Феттелем. Все сложилось так, как сложилось. Если бы не я, место Мика занял бы кто-то другой. Главное в «Формуле-1» — результаты и уровень выступлений. Если ты сумел убедить команду своими выступлениями и даешь результат, то у тебя будет работа, на тебя будет спрос. Если нет, то все закончится очень быстро», — приводит слова Хюлькенберга RTL.

35-летний немец в сезоне-2023 будет выступать за «Хаас». В минувшем сезоне американский коллектив занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 37 очков. Шумахер набрал 12 очков.

Хюлькенберг выступал в «Формуле-1» в 2010 году и с 2012 по 2019 год. Он также провел несколько «Гран-при» в 2020 и 2022 годах, заменяя заболевших пилотов «Рейсинг Поинт» и «Астон Мартин».