Гран-при Монако может не состояться из-за протестов во Франции

Гран-при Монако может быть отменено из-за возможного отключения электроэнергии, которые являются частью протестов во Франции, пишет Racingnews365.

Во Франции пенсионный возраст будет увеличен с 62 до 64 лет, люди будут иметь право на полную пенсию только в том случае, если они проработали не менее 43 лет. Из-за этого в стране проходят акции протеста, в том числе профсоюза CGT Energie, работающего в энергетическом секторе.

Проведение Гран-при Монако запланировано с 26 по 28 мая.