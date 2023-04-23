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Сегодня, 12:59

Гран-при Монако может не состояться из-за протестов во Франции

Виктория Кравченко
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Гран-при Монако может не состояться из-за протестов во Франции.
Фото Global Look Press

Гран-при Монако может быть отменено из-за возможного отключения электроэнергии, которые являются частью протестов во Франции, пишет Racingnews365.

Во Франции пенсионный возраст будет увеличен с 62 до 64 лет, люди будут иметь право на полную пенсию только в том случае, если они проработали не менее 43 лет. Из-за этого в стране проходят акции протеста, в том числе профсоюза CGT Energie, работающего в энергетическом секторе.

Проведение Гран-при Монако запланировано с 26 по 28 мая.

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