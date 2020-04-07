Исполнительный директор «Формулы-1» снизил свою зарплату на 20 процентов

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри принял решение сократить собственную заработную плату на 20 процентов, сообщает Daily Mail.

За прошедшую неделю руководство «Формулы-1» отправило в неоплачиваемый отпуск около 500 сотрудников. Кроме Кэри, чей размер зарплаты не раскрывается, на 20-процентное сокращение выплат пошли спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун и еще 15 человек, занимающие руководящие посты в организации. Данная мера будет действовать на протяжении двух месяцев.

Новый сезон «Формулы-1» приостановлен из-за коронавируса, в чемпионате пока не проведено ни одной гонки.