Информация о создании команды «Формулы-1» из Саудовской Аравии оказалась шуткой

Издание Autosprint в Twitter сообщило, что новость о создании в «Формуле-1» команды из Саудовской Аравии является несоответствующей действительности.

«Эта история – очевидно, шутка. «The Flobert», где ее написали – наша сатирическая колонка. Наши поздравления», – говорится в посте издания.

Dear Rencken, the story you quote was clearly a joke. "The Flobert", where it was written, is our satire column. Greetings. – Autosprint (@autosprint) April 8, 2021

Ранее они написали о том, что бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци развивает план по созданию команды из Саудовской Аравии и поэтому встречался с наследным принцем Салманом в паддоке во время проведения «Гран-при Бахрейна».

Саудовская Аравия долгое время принимает турниры по автоспорту. В стране проходит знаменитый ралли-марафон Дакар и этап Формулы-Е.

В сезоне-2021 этап «Формулы-1» в Джидде пройдет с 3 по 5 декабря.