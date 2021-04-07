В «Формуле-1» может появиться команда из Саудовской Аравии
14:54
В «Формуле-1» в ближайшие годы может появиться команда из Саудовской Аравии, сообщает Autosprint.
По сведениям источника, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци развивает план по созданию команды. Он встретился с наследным принцем Салманом в паддоке во время проведения «Гран-при Бахрейна».
Саудовская Аравия долгое время принимает турниры по автоспорту. В стране проходит знаменитый ралли-марафон Дакар и этап Формулы-Е.
В сезоне-2021 этап «Формулы-1» в Джидде пройдет с 3 по 5 декабря.
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