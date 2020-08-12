Хюлькенберг рассказал о переговорах с «Альфа Ромео»

Пилот Нико Хюлькенберг, заменяющий в «Рейсинг Пойнт» заразившегося коронавирусом Серхио Переса, рассказал о том, что ведет переговоры с «Альфа Ромео».

— Да, я могу перейти в «Альфа Ромео», если говорить коротко, — цитирует официальный сайт «Формулы-1» Хюлькенберга. — Когда заключается сделка, присутствует много факторов, но я очень хочу вернуться в «Формулу-1». Мне нравится в «Королевских гонках», это моя любовь, моя страсть. Я не одержим идеей возвращения, но хотел бы, чтобы это произошло. В последние несколько месяцев я много общаюсь с Фредериком Вассером (руководителем «Альфа Ромео» — прим. «СЭ»).