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Сегодня, 17:00

Хорнер считает, что Расселл навяжет конкуренцию Хэмилтону в новом сезоне «Формулы-1»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о конкуренции между пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом.

«В новом сезоне Льюис будет очень сильно мотивирован. Однако его ждет более сильная конкуренция внутри команды, ведь он получил нового, голодного до побед, молодого напарника. Так что жизнь для Хэмилтона уж точно не станет проще.

В этом году выступления Джорджа будут важным фактором. Он был невероятно быстр по всех юниорских категориях и является одним из самых талантливых пилотов нового поколения. Так что в работе со своими пилотами у Тото Вольффа прибавится головной боли», — приводит слова Хорнера Planet F1.

Расселл проведет свой первый сезон за немецкую команду. До этого он был гонщиком «Уильямс».

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.planetf1.com/news/christian-horner-life-is-not-easy-lewis-hamilton/
Формула-1
Ред Булл
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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