Боттас заявил, что сможет быть лучшей версией себя в «Альфа Ромео»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился ожиданиями от сезона-2022.

«Я взволнован. Для меня это новое испытание. Я абсолютно готов к нему и набрал достаточно опыта за карьеру. Чувствую, что еще могу дать этому спорту многое.



Как гонщик, ты никогда не перестаешь учиться, пока хочешь этого сам. Я всегда ищу возможность стать лучше, сейчас у меня ощущение, что я могу быть лучшей версией себя вместо того, чтобы пытаться быть кем-то еще. В конце концов, вся команда будет прикладывать усилия, я не вижу себя лидером — мы все вместе», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Боттаса.

Боттас перешел в «Альфа Ромео» по окончании сезона-2021, до этого он 5 лет подряд выступал за «Мерседес».

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.