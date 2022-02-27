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Сегодня, 14:00

Боттас заявил, что сможет быть лучшей версией себя в «Альфа Ромео»

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился ожиданиями от сезона-2022.

«Я взволнован. Для меня это новое испытание. Я абсолютно готов к нему и набрал достаточно опыта за карьеру. Чувствую, что еще могу дать этому спорту многое.

Как гонщик, ты никогда не перестаешь учиться, пока хочешь этого сам. Я всегда ищу возможность стать лучше, сейчас у меня ощущение, что я могу быть лучшей версией себя вместо того, чтобы пытаться быть кем-то еще. В конце концов, вся команда будет прикладывать усилия, я не вижу себя лидером — мы все вместе», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Боттаса.

Боттас перешел в «Альфа Ромео» по окончании сезона-2021, до этого он 5 лет подряд выступал за «Мерседес».

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.i-can-be-the-best-version-of-myself-at-alfa-romeo-says-bottas-as-team-unveil.3QhrBf279HfmKvwdA9KYLn.html
Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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