Боттас — о Хэмилтоне: «Рано или поздно ты встречаешь гонщика, который лучше тебя»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о работе с «Мерседесе», где он был напарником Льюиса Хэмилтона.

«Я пять лет был напарником Льюиса, и теперь, думая об этом, понимаю, что это большая честь. Ведь можно сказать, что он — живая легенда! Он отличный парень и великолепный, по-настоящему быстрый гонщик. Безусловно, он заставил меня упорно трудиться ради того, чтобы попытаться его опередить.

Иногда удавалось, но по итогам сезона — нет. Так уж получилось. Рано или поздно ты встречаешь гонщика, который лучше тебя, и ты должен это признать. Для меня это нормально. Я рад, что иногда, когда я был на пике формы, мне удавалось его одолеть», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Боттаса.

Боттас перешел в «Альфа Ромео» по окончании сезона-2021, до этого он 5 лет подряд выступал за «Мерседес».

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.