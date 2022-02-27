Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:42

Боттас — о Хэмилтоне: «Рано или поздно ты встречаешь гонщика, который лучше тебя»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о работе с «Мерседесе», где он был напарником Льюиса Хэмилтона.

«Я пять лет был напарником Льюиса, и теперь, думая об этом, понимаю, что это большая честь. Ведь можно сказать, что он — живая легенда! Он отличный парень и великолепный, по-настоящему быстрый гонщик. Безусловно, он заставил меня упорно трудиться ради того, чтобы попытаться его опередить.

Иногда удавалось, но по итогам сезона — нет. Так уж получилось. Рано или поздно ты встречаешь гонщика, который лучше тебя, и ты должен это признать. Для меня это нормально. Я рад, что иногда, когда я был на пике формы, мне удавалось его одолеть», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Боттаса.

Боттас перешел в «Альфа Ромео» по окончании сезона-2021, до этого он 5 лет подряд выступал за «Мерседес».

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Альфа Ромео
Мерседес
Валттери Боттас
Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Шамиль Тарпищев: «Даниил Медведев интеллигент, отличник, он все просчитывает. А вот Андрея Рублева надо останавливать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хорнер считает, что Расселл навяжет конкуренцию Хэмилтону в новом сезоне «Формулы-1»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости