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Сегодня, 07:51

Хорнер рассказал о совместной работе с «Хондой» над двигателем болида «Ред Булл»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о доработке двигателя болида совместно с «Хондой».

«Мы построили совершенно новый двигатель. И у нас есть еще месяц, чтобы доработать последнее обновление. Так что сотрудники «Хонды» трудятся на пределе возможностей, поскольку потом мы уже не сможем дорабатывать двигатель.

Тем не менее работы впереди еще много. Теперь мы отдельно оплачиваем «Хонде» разработку определенных узлов. Например, той же системы ERS. И мы очень благодарны им за то, что они помогают нам, пока «Ред Булл» превращается в самостоятельного производителя», — приводит слова Хорнера racingnews365.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://racingnews365.nl/horner-over-zwanenzang-honda-nog-een-maand-voor-allerlaatste-upgrade
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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