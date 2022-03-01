Хельмут Марко рассказал о проблеме, с которой столкнулись в «Ред Булл» перед сезоном-2022

Спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о первых предсезонных тестах «Формулы-1» в Барселоне.

«Единственная проблема, которая у нас есть — это вес болида. Хотя с этой проблемой столкнулись все команды.

Слава богу, что планку минимального веса болида уже подняли, но к первой гонке сезона все равно еще предстоит выполнить большой объем работы. Но на самом деле проблемы с большим весом болидов есть у всех команд, кроме одной», — приводит слова Марко Planet F1.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.