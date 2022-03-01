Российские автогонщики будут выступать под нейтральным флагом на международных турнирах

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила, что российские гонщики будут выступать под нейтральным флагом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

Также в заявлении говорится, что сборные команды России не будут допускаться до участия в международных соревнованиях. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Российские и белорусские спортсмены, выступающие в соревнованиях, курируемых ФИА, в частности, пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, продолжат выступать в нейтральном статусе, без флага, национальной символики и гимна.