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Сегодня, 22:56

Российские автогонщики будут выступать под нейтральным флагом на международных турнирах

Иван Шитик
Корреспондент

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила, что российские гонщики будут выступать под нейтральным флагом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

Также в заявлении говорится, что сборные команды России не будут допускаться до участия в международных соревнованиях. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Российские и белорусские спортсмены, выступающие в соревнованиях, курируемых ФИА, в частности, пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, продолжат выступать в нейтральном статусе, без флага, национальной символики и гимна.

Источник: https://tass.ru/sport/13923405
Формула-1
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