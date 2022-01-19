Хорнер рассказал, когда будет готов болид «Ред Булл» на сезон-2022

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о новом болиде команды.

«Работа ведется очень интенсивно. Команда упорно работает над новым болидом RB18, он постепенно начинает обретать форму. Пока мы смогли достичь большей части поставленных целей. Команда работает, все постепенно начинает складываться воедино. Мы должны полностью достроить болид на следующей неделе.

Перед отправкой в Барселону, а затем в Бахрейн, мы проведем традиционную обкатку болида. С совсем новой машиной шесть дней предсезонных тестов — это очень мало для гонщиков. Будет очень напряженно. Думаю, это как минимум сделает первую половину сезона интереснее для болельщиков" , — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.