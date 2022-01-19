Зак Браун: «Хэмилтон настоящий боец — он захочет вернуться, чтобы выиграть восьмой титул»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о том, примет ли Льюс Хэмилтон участие в «Формуле-1» в 2022 году.

«Уверен, что он очень зол. Но мне кажется, что больше всего гонщики хотят выступать в гонках. Льюис настоящий боец — он захочет вернуться, чтобы выиграть восьмой титул. Не думаю, что он готов закончить карьеру.

Хотя я не так хорошо знаю Льюиса. И не буду шокирован, даже если он все-таки решит уйти. Вряд ли кто-то может быть наверняка уверен в том, что Льюис вернется.

Так что я думаю, что нам пока не стоит ничего исключать. Мне просто кажется, что в Льюисе живет жажда гонок и именно этот фактор в итоге станет определяющим", — приводит слова Брауна BBC «Ф-1».

В декабре 2021 года в Абу-Даби прошла последняя гонка сезона «Формулы-1». Перед этим этапом «Гран-при» у Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» было одинаковое количество очков. Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и впервые в карьере выиграл чемпионский титул.

«Мерседес» подал протесты. Один из протестов касался возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности. Стюарды отклонили эти протесты.

После завершения сезона-2021 Хэмилтон не появлялся на публичных мероприятиях, перестал вести активность в социальных сетях и отписался от всех в Instagram. Контракт британца с «Мерседес» действует до конца 2023 года.