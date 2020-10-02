«Хонда» покинет «Формулу-1» по окончании сезона-2021

Компания «Хонда» объявила об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2021.

Таким образом, «Ред Булл» и «Альфа Таури» будут вынуждены сменить производителя двигателей для болидов команд с 2022 года. «Хонда» доработает контракт с двумя клиентами до конца сезона-2021, после чего свернет программу в «Королевских гонках».