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«Хонда» покинет «Формулу-1» по окончании сезона-2021

11:21
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Компания «Хонда» объявила об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2021.

Таким образом, «Ред Булл» и «Альфа Таури» будут вынуждены сменить производителя двигателей для болидов команд с 2022 года. «Хонда» доработает контракт с двумя клиентами до конца сезона-2021, после чего свернет программу в «Королевских гонках».

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