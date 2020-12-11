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Хэмилтон вернулся в паддок «Формулы-1» после коронавируса

11:48
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон вернулся в паддок «Формулы-1».

Пресс-служба «Королевских гонок» опубликовала видео, в котором британец проходит мимо журналистов на трассе в Абу-Даби, где пройдет последняя гонка сезона-2020.

Семикратный чемпион «Формулы-1» пропустил предыдущий этап, «Гран-при Сахира», из-за положительного теста на коронавирус. Его заменял Джордж Расселл из «Уильямс».

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