Хэмилтон: «Наше отставание от лидеров остается прежним, но мы достигнем своей цели»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Майами».

Британец занял шестое место.

«В Майами мы провели квалификацию намного лучше, чем на предыдущих этапах, так что я благодарен и принимаю этот результат. Мы продолжаем отыгрывать скорость. Все в команде очень упорно работают, многое остается за кадром.

К сожалению, я не уверен, что мы приближаемся к лидерам с такой скоростью, с какой нам хотелось бы. Думаю, что отрыв между нами примерно такой же, каким и был в начале сезона. Нужно опустить голову и работать дальше, продолжать отыгрываться. В итоге мы достигнем своей цели», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).