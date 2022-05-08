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Сегодня, 09:15

Хэмилтон: «Наше отставание от лидеров остается прежним, но мы достигнем своей цели»

Хэмилтон считает, что «Мерседес» сможет догнать лидеров по темпу
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Майами».

Британец занял шестое место.

«В Майами мы провели квалификацию намного лучше, чем на предыдущих этапах, так что я благодарен и принимаю этот результат. Мы продолжаем отыгрывать скорость. Все в команде очень упорно работают, многое остается за кадром.
К сожалению, я не уверен, что мы приближаемся к лидерам с такой скоростью, с какой нам хотелось бы. Думаю, что отрыв между нами примерно такой же, каким и был в начале сезона. Нужно опустить голову и работать дальше, продолжать отыгрываться. В итоге мы достигнем своей цели», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/37123/12607670/miami-gp-follow-live-updates-from-practice-three-and-qualifying-as-mercedes-ferrari-and-red-bull-fight-for-top-spots
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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