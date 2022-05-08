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Сегодня, 11:59

Тото Вольфф: «Мы увидели настоящую скорость «Мерседеса» в пятницу. В субботу мы испортили болид экспериментами»

В «Мерседесе» объяснили спад скорости в квалификации «Гран-при Майами»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Майами» для своей команды.

Льюис Хэмилтон занял шестое место, Джордж Расселл стал 12-м.

«В пятницу во второй практике мы видели настоящую скорость «Мерседеса». Мы идеально попали в настройки. А в субботу в третьей практике и в квалификации мы все испортили экспериментами. Нам удалось немного исправить ситуацию, но болид все равно скакал, как кенгуру. Пилоты недовольны этим, и мы видим, что у отставания есть причина.
Мы определенно лучше стали понимать, какой подход нужен машине, шаг назад в субботней квалификации нам в этом помог. Не бывает так, что только одна деталь отвечает за наличие или отсутствие скорости, но в пятницу машина была быстрой, а потом мы сделали ее хуже. Какие-то вещи мы понимаем, какие-то — нет», — цитирует Sky Sports Вольффа.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» пройдет сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/37123/12607670/miami-gp-follow-live-updates-from-practice-three-and-qualifying-as-mercedes-ferrari-and-red-bull-fight-for-top-spots
Формула-1
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