Тото Вольфф: «Мы увидели настоящую скорость «Мерседеса» в пятницу. В субботу мы испортили болид экспериментами»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Майами» для своей команды.

Льюис Хэмилтон занял шестое место, Джордж Расселл стал 12-м.

«В пятницу во второй практике мы видели настоящую скорость «Мерседеса». Мы идеально попали в настройки. А в субботу в третьей практике и в квалификации мы все испортили экспериментами. Нам удалось немного исправить ситуацию, но болид все равно скакал, как кенгуру. Пилоты недовольны этим, и мы видим, что у отставания есть причина.

Мы определенно лучше стали понимать, какой подход нужен машине, шаг назад в субботней квалификации нам в этом помог. Не бывает так, что только одна деталь отвечает за наличие или отсутствие скорости, но в пятницу машина была быстрой, а потом мы сделали ее хуже. Какие-то вещи мы понимаем, какие-то — нет», — цитирует Sky Sports Вольффа.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» пройдет сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).