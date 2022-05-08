Расселл: «В пятницу казалось, что мы боремся за поул, а в итоге я стал 12-м. «Мерседес» находится в замешательстве»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою неудачу в квалификации «Гран-при Майами».

Британец занял 12-е место, хотя во второй свободной практике в пятницу был лучшим.

«Наша команда находится в замешательстве. В квалификации я проехал медленнее, чем в пятничной практике, в которой показал лучшее время. Машина ощущалась абсолютно по-другому, мы не могли атаковать ни в одном повороте. Это печально, потому что у нас был потенциал на этой трассе. Мы были быстры, а потом эта скорость от нас внезапно ушла, и я не знаю, почему так случилось.

Нам казалось, что мы достаточно консервативно действовали в плане настроек болида, чтобы убедиться, что мы избавились от проблемы с тряской болида, но все стало плохо. У нас пока есть нестабильность. В пятницу мы видели потенциал машины, нам казалось, что мы сможем бороться за поул, а в итоге я стал лишь 12-м», — приводит Sky Sports слова Расселла.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).