Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:46

Расселл: «В пятницу казалось, что мы боремся за поул, а в итоге я стал 12-м. «Мерседес» находится в замешательстве»

Расселл заявил, что не понимает причину потери скорости «Мерседеса» в квалификации «Гран-при Майами»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою неудачу в квалификации «Гран-при Майами».

Британец занял 12-е место, хотя во второй свободной практике в пятницу был лучшим.

«Наша команда находится в замешательстве. В квалификации я проехал медленнее, чем в пятничной практике, в которой показал лучшее время. Машина ощущалась абсолютно по-другому, мы не могли атаковать ни в одном повороте. Это печально, потому что у нас был потенциал на этой трассе. Мы были быстры, а потом эта скорость от нас внезапно ушла, и я не знаю, почему так случилось.
Нам казалось, что мы достаточно консервативно действовали в плане настроек болида, чтобы убедиться, что мы избавились от проблемы с тряской болида, но все стало плохо. У нас пока есть нестабильность. В пятницу мы видели потенциал машины, нам казалось, что мы сможем бороться за поул, а в итоге я стал лишь 12-м», — приводит Sky Sports слова Расселла.

Гонка в рамках «Гран-при Майами» состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 22.30 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/37123/12607670/miami-gp-follow-live-updates-from-practice-three-and-qualifying-as-mercedes-ferrari-and-red-bull-fight-for-top-spots
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
0
Читайте также
«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма
Теперь у бокса новый король! Как россиянин Бивол побил лучшего боксера мира Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен: «В пятницу я проехал очень мало кругов. Удивлен, что смог бороться и стал третьим в квалификации»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости