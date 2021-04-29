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Хэмилтон рассказал о желании выступать в «Формуле-1» в следующем году

19:58

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о желании выступать в «Формуле-1» в следующем году.

«Я провел день тестов новой резины на 2022 год в Имоле, это отличная трасса, мне понравились погодные условия. Я планирую выступать в «Формуле-1» и в следующем году, так что хочу помочь Pirelli (компания-поставщик шин для «Формулы-1» — прим. «СЭ»), чтобы мы пользовались наилучшим продуктом», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Хэмилтона.

36-летний британец выступает в «Формуле-1» с 2007 года, он является 7-кратным чемпионом «Королевских гонок».

Дополнительная информация:

https://www.formula1.com/en/latest/article.i-plan-to-be-here-next-year-hamilton-explains-why-he-did-18-inch-pirelli.1iixWvmcB9RX5HQchDLz6x.html

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