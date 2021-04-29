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Леклер выразил уверенность в том, что Ферстаппен станет чемпионом «Формулы-1» в 2021 году

21:17
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил уверенность в том, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен станет чемпионом «Формулы-1» по итогам сезона-2021.

«Макс способен побеждать, он очень талантливый гонщик. «Ред Булл» сделал большой шаг вперед и, похоже, обладает преимуществом над «Мерседес». Я бы даже поставил деньги на чемпионство Ферстаппена», — приводит GPBlog слова Леклера.

После первых двух этапов сезона-2021 Ферстаппен занимает второе место в личном зачете «Формулы-1», отставая на 1 очко от лидера и действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона.

Дополнительная информация:

https://www.gpblog.com/en/news/82948/leclerc-puts-money-on-verstappen-in-fight-for-world-title.html

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