Хэмилтон хочет присоединиться к бойкоту соцсетей из-за расизма
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон присоединится к бойкоту социальных сетей из-за расизма. В акции принимают участие УЕФА, клубы АПЛ, Футбольная ассоциация (FA) и Английская футбольная лига (EFL).
«Для меня очевидно, что проблема расизма остается, в том числе и в «Формуле-1». Социальным сетям нужно делать больше для того, чтобы противостоять этому. Полностью поддерживаю инициативу бойкота. Если мое участие поможет оказать давление, то я буду рад присоединиться.
Существуют алгоритмы, и можно предпринимать шаги на пути к построению антирасистского общества. Мы должны к этому призывать. Не знаю всех деталей, но рад слышать, что участвуют так много организаций. Непонятно, почему «Формула-1» не присоединилась. Как я уже сказал, я поддержу акцию», - приводит слова Хэмилтона Autosport.
Все участники бойкота не будут ничего публиковать в соцсетях с 30 апреля по 3 мая.
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/hamilton-social-media-platforms-must-do-more-to-fight-racism/6498552/
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