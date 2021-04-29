Хэмилтон хочет присоединиться к бойкоту соцсетей из-за расизма

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон присоединится к бойкоту социальных сетей из-за расизма. В акции принимают участие УЕФА, клубы АПЛ, Футбольная ассоциация (FA) и Английская футбольная лига (EFL).

«Для меня очевидно, что проблема расизма остается, в том числе и в «Формуле-1». Социальным сетям нужно делать больше для того, чтобы противостоять этому. Полностью поддерживаю инициативу бойкота. Если мое участие поможет оказать давление, то я буду рад присоединиться.

Существуют алгоритмы, и можно предпринимать шаги на пути к построению антирасистского общества. Мы должны к этому призывать. Не знаю всех деталей, но рад слышать, что участвуют так много организаций. Непонятно, почему «Формула-1» не присоединилась. Как я уже сказал, я поддержу акцию», - приводит слова Хэмилтона Autosport.

Все участники бойкота не будут ничего публиковать в соцсетях с 30 апреля по 3 мая.