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Сегодня, 10:40

Хэмилтон рассказал, как относится к сравнению Ферстаппена с Сенной

Алина Савинова
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выступил против сравнения пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с Айртоном Сенной или Михаэлем Шумахером.

«Я бы не стал его сравнивать. Я думаю, что все эти рейтинги — вещь, основанная на субъективном мнении. Но я считаю, что Макс заслужил чемпионство, он проделал потрясающую работу с имеющимся у него пакетом настроек, он и его команда в этом году были феноменальны, безупречны. Они подняли планку, и как команда мы должны посмотреть на это и сказать: «Хорошо, это те области, в которых мы должны быть лучше, чтобы иметь возможность соответствовать их уровню и конкурировать с ними», — заявил Хэмилтон.

26-летний Ферстаппен в ходе спринтерской гонки «Гран-при Катара», которая прошла 7 октября, смог оформить чемпионство после схода его партнера по команде Серхио Переса, который, занимая второе место в личном зачете пилотов, сохранял математические шансы на победу в чемпионате. Ферстаппен также становился чемпионом «Формулы-1» в 2021 и 2022 годах. Сенна — трехкратный чемпион мира, Шумахер выигрывал титул семь раз.

Источник: https://www.total-motorsport.com/f1-lewis-hamilton-against-max-verstappen-ayrton-senna-comparison/
Формула-1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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