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Сегодня, 14:58

«Пирелли» останется поставщиком шин для «Формулы-1» до сезона-2027

Алина Савинова
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«Формула-1» объявила, что «Пирелли» останется эксклюзивным поставщиком шин для команд чемпионата до 2027 года.

В тендере также принимала участие компания Bridgestone.

«Пирелли» стала неоценимым партнером, поддерживающим «Формулу-1? посредством внедрения новых технологий, а также поставляющим шины, которые сделают фантастические гонки для наших болельщиков», — сказал исполнительный директор «Ф-1» Стефано Доменикали.

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем подчеркнул твердую приверженность компании принципам производительности и устойчивого развития.

«Пирелли» уже много лет работает на высшем уровне автоспорта, и я уверен, что они и дальше будут предлагать инновации и превосходство на мировой арене», — отметил он.

«Пирелли» с 2011 года является единственным поставщиком шин для «Формулы-1», действующий контракт истекает в конце сезона-2024.

Источник: https://f1i.com/news/489732-pirelli-confirmed-as-f1-tyre-supplier-for-2025-27-seasons.html
Формула-1
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