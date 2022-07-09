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9 июля, 23:44

Хэмилтон раскритиковал поведение болельщиков во время квалификации «Гран-при Австрии»

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам.

Ранее появилась информация, что некоторые болельщики радостно аплодировали, когда гонщик попал в аварию во время квалификации.

«Я не слышал этого во время самой аварии. То есть, в момент аварии и после нее мне нужно было много чего сделать. Но слышать это уже после всего случившегося — я не могу согласиться или оправдать такое поведение, несмотря ни на какие обстоятельства.

Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? То есть, у меня просто в голове не укладывается, что люди могут так себя вести, зная, насколько опасный вид спорта «Формула-1».

И я очень благодарен за то, что в результате этой аварии не попал в больницу, не получил тяжелых травм. Но нельзя радоваться чьим-то падениям, чьим-то травмам или авариям. Болельщики не должны были так поступать на «Сильверстоуне», хотя там, понятное дело, аварии не было (болельщики радовались развороту Ферстаппена в квалификации), и не должны были так поступать здесь», — приводит слова Хэмилтона Аutosport.

Хэмилтон попал в аварию в третьем сегменте квалификации. Он вылетел с трассы в седьмом повороте и ударился о стену. Болид получил серьезные повреждения.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/hamilton-mind-blowing-that-f1-fans-cheered-austria-qualifying-crash/10335792/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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