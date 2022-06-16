Хэмилтон пожертвовал на благотворительность почти 25 миллионов долларов в 2022 году

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в рейтинг Sunday Times, который был составлен на основе данных о пожертвованиях на благотворительность.

По информации источника, в 2022 году гонщик пожертвовал на благотворительность почти 25 миллионов долларов.

Отмечается, что больше всего Хэмилтон потратил на поддержку благотворительной деятельности в сферах образования, молодежи и трудоустройства.

37-летний Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». После восьми гонок сезона-2022 британец занимает 6-е место в личном зачете с 62 очками.