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Сегодня, 23:02

Хэмилтон пожертвовал на благотворительность почти 25 миллионов долларов в 2022 году

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в рейтинг Sunday Times, который был составлен на основе данных о пожертвованиях на благотворительность.

По информации источника, в 2022 году гонщик пожертвовал на благотворительность почти 25 миллионов долларов.

Отмечается, что больше всего Хэмилтон потратил на поддержку благотворительной деятельности в сферах образования, молодежи и трудоустройства.

37-летний Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». После восьми гонок сезона-2022 британец занимает 6-е место в личном зачете с 62 очками.

Источник: https://twitter.com/JoePompliano/status/1537119018334789632
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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