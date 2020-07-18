Хэмилтон показал лучший результат в квалификации «Гран-при Венгрии», Квят — 17-й
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификации «Гран-при Венгрии». Британец установил новый рекорд трассы: 1.13,447.
Второе место занял его партнер по команде Валттери Боттас, на третьей строчке Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт».
Россиянин Даниил Квят показал только 17-й результат. Пилот «Альфа Таури» выбыл в первой части квалиифкации.
Венгрия
Чемпионат мира
3-й этап
«Гран-при Венгрии»
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.13,447
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.13,554
3. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.14,377
4. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.14,545
5. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.14,774
6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.14,817
7. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.14,849
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.14,966
9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.15,027
10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.15,508
11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.15,661
12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.15,698
13. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.15,715
14. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.15,742
15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.16,544
16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.16,152
17. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.16,204
18. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.16,407
19. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.16,506
20. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.16,614