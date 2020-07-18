Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификации «Гран-при Венгрии». Британец установил новый рекорд трассы: 1.13,447.

Второе место занял его партнер по команде Валттери Боттас, на третьей строчке Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт».

Россиянин Даниил Квят показал только 17-й результат. Пилот «Альфа Таури» выбыл в первой части квалиифкации.

Венгрия

Чемпионат мира

3-й этап

«Гран-при Венгрии»

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.13,447

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.13,554

3. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.14,377

4. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.14,545

5. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.14,774

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.14,817

7. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.14,849

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.14,966

9. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.15,027

10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.15,508

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.15,661

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.15,698

13. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.15,715

14. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.15,742

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.16,544

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.16,152

17. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.16,204

18. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.16,407

19. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.16,506

20. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.16,614