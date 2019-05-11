14:40 | Авто-мото — Формула-1

Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Испании", Квят - 11-й

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Испании" – 1.16,568. Второй результат у гонщика "Феррари" Шарля Леклера, который уступил лидеру 0,531 секунды. Замкнул тройку Валттери Боттас на "Мерседесе" с отставанием 0,555 секунды от первого места.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 11-й результат, проиграв лидеру 1,537 секунды.

 

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