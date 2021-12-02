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Хэмилтон поделился впечатлениями от трассы в Джидде перед «Гран-при Саудовской Аравии»

18:47
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Саудовской Аравии».

«Сейчас я отлично себя чувствую, я всем доволен. Буду рад вернуться за руль болида в эту пятницу. Насколько хорошо мы будем смотреться — сложно сказать. Думаю, мы подготовились так, как могли.

Первое впечатление от трассы — она пока очень грязная. И все немного отличается от тех данных, что мы получали во время симуляций — по той простой причине, что у нас изначально было не так много данных. Пока остается несколько неизвестных факторов", — приводит слова Хэмилтона Speed Week.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 3 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.speedweek.com/formel1/news/185405/Lewis-Hamilton-(Mercedes)-Das-ist-das-Schlimmste.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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