Хэмилтон поделился впечатлениями от трассы в Джидде перед «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Саудовской Аравии».

«Сейчас я отлично себя чувствую, я всем доволен. Буду рад вернуться за руль болида в эту пятницу. Насколько хорошо мы будем смотреться — сложно сказать. Думаю, мы подготовились так, как могли.

Первое впечатление от трассы — она пока очень грязная. И все немного отличается от тех данных, что мы получали во время симуляций — по той простой причине, что у нас изначально было не так много данных. Пока остается несколько неизвестных факторов", — приводит слова Хэмилтона Speed Week.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 3 по 5 декабря.