Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своем отношении к критике.

«Я недавно слышал чье-то высказывание, что критика — это плата за знаменитость. Ты в «Формуле-1», здесь всего двадцать гонщиков, и это часть спорта. Я стараюсь прибавлять и не допускать ошибок, но, увы, они и происходят, когда начинаешь на себя давить. Мне это не нравится, однако я каждый день работаю, чтобы стать лучше, чем вчера», — приводит слова Мазепина Motorsport-Total.

В личном зачете пилотов Мазепин занимает последнее место. В сезоне-2021 он не смог заработать очков.