Никита Мазепин рассказал о своем отношении к критике
19:14
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своем отношении к критике.
«Я недавно слышал чье-то высказывание, что критика — это плата за знаменитость. Ты в «Формуле-1», здесь всего двадцать гонщиков, и это часть спорта. Я стараюсь прибавлять и не допускать ошибок, но, увы, они и происходят, когда начинаешь на себя давить. Мне это не нравится, однако я каждый день работаю, чтобы стать лучше, чем вчера», — приводит слова Мазепина Motorsport-Total.
В личном зачете пилотов Мазепин занимает последнее место. В сезоне-2021 он не смог заработать очков.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/nikita-masepin-kritik-ist-der-preis-des-ruhms-21120211
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