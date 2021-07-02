Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Мазепин подвел итоги первого дня «Гран-при Австрии»

19:15
Теги:

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги первого дня «Гран-при Австрии».

«На этой машине очень сложная система аэродинамики, одна из самых сложных, что я встречал. В младших «Формулах» воздушный баланс значит больше, чем поворачиваемость, но в «Формуле-1» все не так. Шины работают по-другому, совсем другой эффект от прогрева. Мы используем пятничные практики для того, чтобы поэкспериментировать с настройками и попробовать найти что-то, что помогло бы нам сделать шаг вперед. В субботу результаты должны стать более равными», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

По итогам двух пятничных сессий свободных заездов «Гран-при Австрии» Мазепин занял последнее, 20-е место. Этап в Австрии проходит со 2 по 4 июля.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/austrian-grand-prix-friday-practice-recap-2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Швейцария — Испания, 1/4 финала Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Ученые нашли быстрый и легкий способ снизить давление без лекарств
Источник раскрыл обстоятельства самоубийства мэра Коломны
Главный социальный проект Пятого канала получил награду премии «Медиа-менеджер России»
vs
0
Офсайд