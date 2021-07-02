Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги первого дня «Гран-при Австрии».

«На этой машине очень сложная система аэродинамики, одна из самых сложных, что я встречал. В младших «Формулах» воздушный баланс значит больше, чем поворачиваемость, но в «Формуле-1» все не так. Шины работают по-другому, совсем другой эффект от прогрева. Мы используем пятничные практики для того, чтобы поэкспериментировать с настройками и попробовать найти что-то, что помогло бы нам сделать шаг вперед. В субботу результаты должны стать более равными», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

По итогам двух пятничных сессий свободных заездов «Гран-при Австрии» Мазепин занял последнее, 20-е место. Этап в Австрии проходит со 2 по 4 июля.