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Хэмилтон нанес на новый шлем лозунг Black Lives Matter

3 июля 2020, 11:05
Шлем Льюиса Хэмилтона. Фото Twitter
Шлем Льюиса Хэмилтона. Фото Twitter
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Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон представил свой новый шлем на сезон-2020.

Гонщик разместил на верхней части шлема символ движения Black Lives Matter.

Ранее команда перекрасила ливрею в черный цвет в знак солидарности с борьбой против расизма. Также пилоты «Мерседеса» будут использовать черные комбинезоны.

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. Протесты начались в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.

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