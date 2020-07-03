Хэмилтон нанес на новый шлем лозунг Black Lives Matter
3 июля 2020, 11:05
Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон представил свой новый шлем на сезон-2020.
Гонщик разместил на верхней части шлема символ движения Black Lives Matter.
Ранее команда перекрасила ливрею в черный цвет в знак солидарности с борьбой против расизма. Также пилоты «Мерседеса» будут использовать черные комбинезоны.
Still WE Rise ?? #BlackLivesMatter pic.twitter.com/kj2cxElMZ0— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 2, 2020
Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. Протесты начались в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.
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